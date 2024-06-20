Жительница Кубани погибла во время атаки беспилотников

20 июня 2024, 05:01

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Обломки дрона разрушили частный дом в Славянске-на-Кубани, местная жительница погибла, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Кавказский узел" писал, что беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют приграничные регионы. Вечером 16 июня Минобороны России заявило, что над территорией Краснодарского края силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник.

Об атаке беспилотников в Краснодарском крае в ночь на 20 июня сообщил оперативный штаб региона. “Беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен. На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший”, - говорится в публикации официального канала оперштаба.

“Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района”, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Чиновник добавил, что поручил главе Славянского района “оказать всю необходимую помощь семье”.

Атака началась около 2.30 мск, “дроны были подавлены и сбиты”, сообщил Telegram-канал BAZA. Ряд источников со ссылкой на очевидцев сообщили, что целью атаки был Афипский НПЗ в Краснодарском крае и там после падения обломков беспилотника начался пожар. После этих публикаций оперштаб Кубани опубликовал сообщение, что “распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной”. Позднее источники заявили, что пожар произошел на НПЗ «Лукойл-югнефтепродукт» в поселке Энем.

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