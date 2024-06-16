16 июня 2024, 22:39

Беспилотник сбит в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае сегодня вечером силами противовоздушной обороны сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", днем ранее, 15 июня, в районе Каменска-Шахтинского были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня около 22.00 мск дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа в небе над территорией Краснодарского края, сказано в телеграм-канале Министерства обороны.

"Кавказский узел" также писал, что беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют приграничные регионы. Так, 14 июня жители Морозовского района Ростовской области остались без электричества после атаки дронов. 6 июня атаке беспилотников подвергся Новошахтинский нефтезавод.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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