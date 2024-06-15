Беспилотники атаковали Ростовскую область

15 июня 2024, 05:19

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В районе Каменска-Шахтинского сегодня рано утром силами противовоздушной обороны сбито несколько беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщили власти.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили сегодня около 04.00 несколько беспилотников в районе Каменска-Шахтинского.

Обломки дронов упали на территорию промплощадки, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет, написал Голубев в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют территорию Ростовской области. Так, 14 июня жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов. 6 июня атаке беспилотников подвергся Новошахтинский нефтезавод.

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