Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=gEDDqqyriX0

15 июня 2024, 05:19

Беспилотники атаковали Ростовскую область

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В районе Каменска-Шахтинского сегодня рано утром силами противовоздушной обороны сбито несколько беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщили власти.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили сегодня около 04.00 несколько беспилотников в районе Каменска-Шахтинского.

Обломки дронов упали на территорию промплощадки, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет, написал Голубев в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют территорию Ростовской области. Так, 14 июня жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов. 6 июня атаке беспилотников подвергся Новошахтинский нефтезавод.

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 июня 2024, 04:54

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