21 июня 2024, 04:30

Наумов сообщил о четырех пострадавших в Краснодаре

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Четыре человека получили ранения в результате падения дрона в районе автовокзала Южный в Краснодаре, сообщил глава города. 

"Кавказский узел" писал, что беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют приграничные регионы. Сегодня оперштаб Кубани сообщил, что Темрюкский, Ейский и Северский районы атакованы беспилотниками, в поселке Волна из-за падения обломков дрона эвакуированы постояльцы гостиницы. 

О пострадавших в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре написал глава города Евгений Наумов. Он заявил, что сбитый дрон упал на территорию котельной рядом с автовокзалом «Южный».

"Серьезных разрушений инфраструктуры нет. Но по предварительным данным есть четверо пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале. 

Оперштаб Кубани также сообщил о четырех пострадавших, не уточнив, в каком состоянии они находятся. По информации ведомства, здания автовокзала и котельной получили повреждения. Telegram-канал SHOT утверждает, что были повреждены также несколько автобусов, а котельная "выведена из строя". Фотографии как минимум одного автобуса с разбитыми окнами ранее опубликовал канал ASTRA. 

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Автор: "Кавказский узел"

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