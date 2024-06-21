21 июня 2024, 03:32

Постояльцы гостиницы на Кубани эвакуированы из-за атаки дронов

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Темрюкский, Ейский и Северский районы Краснодарского края атакованы беспилотниками, в поселке Волна обломки дрона упали на гостиницу, ее постояльцы эвакуированы, сообщил оперштаб Кубани. 

"Кавказский узел" писал, что беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют приграничные регионы. В ночь на 20 июня дроны атаковали территории Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области, отчиталось Минобороны. В Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА на частный дом погибла женщина. 

О массированной атаке беспилотников на Краснодарский край в ночь с 20 на 21 июня рапортовал оперштаб Кубани. Жители региона опубликовали в соцсетях кадры, на которых видны вспышки в небе и слышны взрывы.

По информации чиновников, в Темрюкском районе обломки сбитого дрона упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев гостиницы пришлось эвакуировать. Погибших и пострадавших нет, как и “серьезных разрушений инфраструктуры”, сообщает канал оперштаба Кубани. 

Атаку дронов также отразили в Ейском и Северском районах края, в частности в поселке Афипском. Там, как следует из сообщения, нет пострадавших среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры. Информация об иных разрушениях не конкретизирована. 

Жители Краснодара в ночь на 21 июня пишут в соцсетях как минимум об одном сбитом дроне. Обломки БПЛА повредили автобус в районе Южного вокзала, сообщил Telegram-канал ASTRA, опубликовав фото и видео. На кадрах виден автобус с выбитыми стеклами и лежащие на земле обломки металла. Полиция перекрыла движение в районе автовокзала "Южный" и Яблоновского моста, отмечает проект "Осторожно, новости". 

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Примечание:

"Потушен пожар на нефтебазе в Адыгее", "Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Голубев сообщил о пожаре в Азове после атаки беспилотников". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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