Постояльцы гостиницы на Кубани эвакуированы из-за атаки дронов

21 июня 2024, 03:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Темрюкский, Ейский и Северский районы Краснодарского края атакованы беспилотниками, в поселке Волна обломки дрона упали на гостиницу, ее постояльцы эвакуированы, сообщил оперштаб Кубани.

"Кавказский узел" писал, что беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют приграничные регионы. В ночь на 20 июня дроны атаковали территории Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области, отчиталось Минобороны. В Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА на частный дом погибла женщина.

О массированной атаке беспилотников на Краснодарский край в ночь с 20 на 21 июня рапортовал оперштаб Кубани. Жители региона опубликовали в соцсетях кадры, на которых видны вспышки в небе и слышны взрывы.

По информации чиновников, в Темрюкском районе обломки сбитого дрона упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев гостиницы пришлось эвакуировать. Погибших и пострадавших нет, как и “серьезных разрушений инфраструктуры”, сообщает канал оперштаба Кубани.

Атаку дронов также отразили в Ейском и Северском районах края, в частности в поселке Афипском. Там, как следует из сообщения, нет пострадавших среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры. Информация об иных разрушениях не конкретизирована.

Жители Краснодара в ночь на 21 июня пишут в соцсетях как минимум об одном сбитом дроне. Обломки БПЛА повредили автобус в районе Южного вокзала, сообщил Telegram-канал ASTRA, опубликовав фото и видео. На кадрах виден автобус с выбитыми стеклами и лежащие на земле обломки металла. Полиция перекрыла движение в районе автовокзала "Южный" и Яблоновского моста, отмечает проект "Осторожно, новости".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.