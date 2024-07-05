Ребенок погиб в результате атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске

05 июля 2024, 09:19

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В больнице скончалась шестилетняя девочка, которая получила ранения в результате атаки беспилотников на Приморско-Ахтарск, сообщил губернатор Кубани.

Как писал "Кавказский узел", четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников, они госпитализированы, сообщил сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В больнице от полученных ранений умерла шестилетняя девочка, пострадавшая в результате атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске, сообщил в своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев.

"Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Всем окажем всю необходимую помощь", - написал он.

Минувшей ночью в Краснодарском крае дежурными средствами ПВО уничтожены 14 беспилотников самолетного типа, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Напомним, беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют Краснодарский край после начала военной операции России на Украине. Так, 21 июня при падении обломков сбитого беспилотника погиб работник котельной в Краснодаре. Днем ранее обломки дрона разрушили частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница.

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