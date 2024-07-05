05 июля 2024, 07:20

Шесть человек госпитализированы после атаки дронов на Приморско-Ахтарск

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Четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников, они госпитализированы, сообщил губернатор Кубани.

Как писал "Кавказский узел", беспилотники, запущенные со стороны Украины, регулярно атакуют Краснодарский край. Так, 21 июня при падении обломков сбитого беспилотника погиб работник котельной в Краснодаре. Днем ранее обломки дрона разрушили частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла местная жительница.

В Приморско-Ахтарске военные сбили несколько беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

"Есть пострадавшие. Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в публикации.

В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом, отметил чиновник. "Жильцов дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы", - написал Кондратьев в 02.50 мск.

По состоянию на 07.20 мск, губернатор не опубликовал новую информацию о происшествии. Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост публикации Кондратьева, не дополнив ее другими подробностями.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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