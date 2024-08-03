Три беспилотника сбиты над Ростовской областью

03 августа 2024, 01:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На севере Ростовской области сбиты три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. 31 июля военные сбили беспилотник, запущенный с украинской стороны.

На севере Ростовской области уничтожены силами ПВО три беспилотных летательных аппарата, сообщил сегодня около 01.00 мск в своем телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.

По его словам, воздушная атака на этом не закончена, подразделения ПВО "продолжают работу" по ее отражению. "Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал Голубев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.