03 августа 2024, 01:16

Три беспилотника сбиты над Ростовской областью

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На севере Ростовской области сбиты три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. 31 июля военные сбили беспилотник, запущенный с украинской стороны.

На севере Ростовской области уничтожены силами ПВО три беспилотных летательных аппарата, сообщил сегодня около 01.00 мск в своем телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.

По его словам, воздушная атака на этом не закончена, подразделения ПВО "продолжают работу" по ее отражению. "Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал Голубев.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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