Лесной пожар в Ростовской области локализован

30 сентября 2024, 17:35

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Природный пожар, начавшийся в Ростовской области после падения сбитого дрона, локализован на площади в 215 гектаров, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября в Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался природный пожар. К вечеру площадь пожара выросла до 82 гектаров, а сегодня достигла 190 гектаров.

Лесной пожар в Милютинском районе локализован на площади в 215 гектаров, сообщает со ссылкой на департамент лесного хозяйства 161.ru.

Напомним, к тушению пожара был привлечен вертолет. В расположенном рядом хуторе Варламовка огнем повреждены жилой дом и хозпостройка.

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