Жилой дом поврежден при пожаре после атаки беспилотника в Ростовской области

29 сентября 2024, 18:50

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В хуторе Варламовка жилой дом поврежден огнем лесного пожара, начавшегося после падения сбитого беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Ростовской области были сбиты 18 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался природный пожар. Его площадь достигла 20 гектаров, к тушению привлечен вертолет, сообщил в 10.48 мск губернатор Василий Голубев.

В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения беспилотника, сообщил в 18.09 мск в своем телеграм-канале Василий Голубев. "В расположенном рядом хуторе Варламовка огнем повреждены жилой дом и хозпостройка", - написал он.

На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14 мск введен режим ЧС, отметил губернатор. "В тушении задействовано 102 человека и 44 единицы техники", - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе также был сбит беспилотник, в результате падения его обломков возник ландшафтный пожар. В ночь на 23 сентября около Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника, в месте их падения также возник ландшафтный пожар.

В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен лишь 2 сентября.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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