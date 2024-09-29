29 сентября 2024, 14:55

Пожар произошел в Ростовской области после падения дрона

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Природный пожар начался в Милютинском районе после падения сбитого беспилотника, к тушению привлечен вертолет, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Ростовской области были сбиты 18 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил губернатор Василий Голубев.

В Милютинском районе в результате падения беспилотника начался лесной пожар, его площадь достигла 20 гектаров, сообщил в 10.48 мск в своем телеграм-канале Василий Голубев.

"Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС. На данный момент угрозы для распространения огня на населенные пункты нет", - говорится в публикации.

По состоянию на 14.49 мск, губернатор не сообщил в своем телеграм-канале новую информацию о ходе тушения пожара.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе также был сбит беспилотник, в результате падения его обломков возник ландшафтный пожар. В ночь на 23 сентября около Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника, в месте их падения также возник ландшафтный пожар.

В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен лишь 2 сентября.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Примечание:

"Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области", "Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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