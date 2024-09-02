02 сентября 2024, 13:59

Пожар на нефтебазе в Пролетарске потушен

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Спустя 15 суток ликвидировано открытое горение на нефтебазе в Пролетарске, начавшееся после падения обломков беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 27 августа, на девятые сутки пожара, власти рекомендовали жителям города носить увлажненные маски.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске потушен, сообщил источник в оперативных службах. "Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано", - приводит сегодня его слова ТАСС.

О том, что открытое горение ликвидировано, сообщил и источник в районной администрации, пишет сегодня 161.ru.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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