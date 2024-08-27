Власти рекомендовали жителям Пролетарска маски на вторую неделю пожара на нефтебазе

27 августа 2024, 21:43

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Концентрация продуктов горения в атмосферном воздухе в пределах нормы, отчиталась администрация Пролетарского района, тем не менее призвав жителей города, где девятые сутки продолжается пожар на нефтебазе, носить увлажненные маски.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. 22 августа число пострадавших при пожаре достигло 47, после этого новых данных о пострадавших не было. 26 августа местные жители пожаловались, что Пролетарск накрыли копоть и дым от пожара, и что у людей ухудшилось самочувствие. Из-за пожара на нефтебазе отменено празднование Дня города в Пролетарске и 100-летия Пролетарского района, сообщили власти. Также они отчитались о подготовке документов на единовременные выплаты жителям, чье имущество повредил ландшафтный пожар.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске несет угрозу для здоровья людей, отметил ранее руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних. Вред несет повышенная концентрация опасных веществ. В данном случае добавляются еще и различные техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только. Также опасны сажа, оксиды и углероды, сказал он, в частности, корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Пролетарского района не сообщали о ходе тушения пожара на нефтебазе, однако призвали жителей использовать на открытом воздухе влажные маски.

«При необходимости нахождения на улице необходимо пользоваться увлажненными масками (увлажненными полотенцами, марлевыми повязками) для не допущения проникновения в дыхательные пути продуктов горения», —говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 26 августа

Власти также рекомендовали держать скот в закрытых загонах. А при ухудшении обстановки призвали жителей не покидать дома и уплотнять фрамуги увлажненной тканью.

В сегодняшнем сообщении говорится, что с целью оценки влияния продуктов горения от пожара на предприятии ФГКУ "Флагман" "организован мониторинг атмосферного воздуха на территории жилой застройки Пролетарска". Исследование проводится в утренние и вечерние часы. "На 26 августа по результатам анализа проб атмосферного воздуха, концентрация исследуемых веществ в пределах допустимых уровней", - указано в сообщении..

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