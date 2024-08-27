27 августа 2024, 11:29

Празднование Дня города отменено в Пролетарске из-за пожара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за пожара на нефтебазе отменено празднование Дня города в Пролетарске и 100-летия Пролетарского района, сообщили власти. Также они отчитались о подготовке документов на единовременные выплаты жителям, чье имущество повредил ландшафтный пожар.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. 22 августа число пострадавших при пожаре достигло 47, после этого новых данных о пострадавших не было. 26 августа местные жители пожаловались, что Пролетарск накрыли копоть и дым от пожара, и что у людей ухудшилось самочувствие.

В связи со сложившейся ситуацией, отменено празднование Дня города и 100-летия Пролетарского района, сообщила 26 августа в своем телеграм-канале администрация района.

Муниципальная комиссия в Пролетарске работает над подготовкой документов на единовременные выплаты семи семьям, имущество которых было повреждено ландшафтным пожаром 23 августа.

В тот день огонь, перекинувшийся от горящего камыша, уничтожил три домовладения и еще пять получили повреждения. Единовременные выплаты по 15 тысяч рублей предусмотрены для 21 человека, в их числе пять детей, отметила администарция района у другом сообщении.

За полностью утраченное имущество первой необходимости выплата составит 150 тысяч рублей, за частично утраченное – 75 тысяч рублей, добавили районные власти.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 августа 2024, 10:34

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