Пожар на нефтебазе нанес урон здоровью жителей Пролетарска

26 августа 2024, 11:59

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Копоть и дым от пожара на нефтебазе накрыли Пролетарск, у людей ухудшилось самочувствие, пожаловались местные жители. Фармацевты рассказали, что горожане раскупили в аптеках медицинские маски, марлевые повязки и некоторые виды препаратов, а власти заверили, что содержание вредных веществ в воздухе находится в норме.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. 22 августа число пострадавших при пожаре достигло 47. После этого новых данных о пострадавших не сообщалось.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске несет угрозу для здоровья людей, отметил ранее руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних. Вред несет повышенная концентрация опасных веществ. В данном случае добавляются еще и различные техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только. Также опасны сажа, оксиды и углероды, сказал он в частности корреспонденту "Кавказского узла".

Нефтебаза в Пролетарске горит уже восемь дней и за это время в городе ухудшилась экология. В результате в аптеках возникла нехватка масок, местные жители перестали собирать урожай с огородов. В городе чувствуется химический запах и дым, жители надевают марлевые повязки. Над городом виден столб черного дыма, передал сегодня "Ростов-на-Дону Онлайн".

"Из-за дыма многие знакомые в городе жалуются на головные боли и даже тошноту. Но местные власти уверяют, что регулярно проводят замеры воздуха и никакой опасности нет. Пролетарцы в этом сомневаются как минимум потому, что окна и подоконники во дворах в черной копоти. Они боятся открывать окна и лишний раз двери, чтобы не пускать в дома воздух с улицы", – привело издание слова местной жительницы Алины.

По утрам на земле и на различных предметах видна разноцветная пленка, которая образуется из-за оседания дыма от пожара. "Мы с деревьев уже ничего не едим, боимся. Виноград если и собираем, раз десять моем. Я мяту вот собирала, вода из-под нее черная была. Мы не замечаем, а оно садится", – рассказала другая местная жительница Анна.

Работница местной аптеки отметила, что неделю назад жители Пролетарска скупили мази от ожогов и обезболивающие для спасателей, а теперь ажиотаж на марлевые повязки и противодиарейные препараты, который люди скорее всего раскупают, потому что дым может вызвать аллергическую реакцию, нежели кишечное расстройство.

Также жители Пролетарска активно интересуются у фармацевтов, какие препараты можно употребить в качестве профилактики, отметила работница другой аптеки. "В основном люди приходят спрашивают, что стоит пропить, какие-то сорбенты. Просто интересуются, стоит ли пить", – пояснила фармацевт.

"Я ношу сама маску, потому что в первые дни я прошла квартал, во рту был неприятный привкус и голова болела. Потом опять по улице прошла и вот такие симптомы. Как бы что ни говорили, гарь все равно слышится", – добавила она.

Местные жители возмущаются тем, что власти не предпринимают мер из-за ухудшения экологии. Также они собирают гуманитарную помощь для пожарных, которые продолжают тушить пожар на нефтебазе. Горожане задаются вопросами, почему власти не имеют на такие случаи резервов и почему жители сами собирают лекарства, одежду и еду спасателям, отметило издание.

В местном штабе МЧС отметили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, и что угроза людям отсутствует. В больнице рассказали, что в нее периодически доставляют спасателей, которые принимают участие в тушении пожара, и которым потребовалась помощь врачей. При этом часть жителей Пролетарска покинула город, уехала почти половина горожан, заявила одна из местных жительниц.

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