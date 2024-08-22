Число пострадавших при пожаре в Пролетарске возросло до 47

22 августа 2024, 13:14

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При тушении пожара на складах с топливом в Пролетарске пострадали 47 спасателей. Всего в борьбе с огнем принимают участие более 500 человек.

Как информировал "Кавказский узел", ранее сообщалось, что при тушении пожара на складах с топливом в Пролетарске пострадали 42 спасателя, 15 из них госпитализированы.

Число пострадавших при пожаре в Пролетарске на складах с топливом выросло до 47, сообщил источник в медицинских службах.

"По последним данным, пострадали 47 пожарных, 15 из них госпитализированы", – привел сегодня ТАСС его слова.

Остальные 32 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, добавил источник.

Сегодня утром, а также утром 21 августа на нефтебазе в Пролетарске были слышны взрывы, отметил 1rnd.ru. "Хлопки были тихие и глухие", – привело издание слова одного из жителей Пролетарска.

К тушению пожара на нефтебазе Пролетарска привлечены пожарные и техника из Волгодонска. Всего в борьбе с огнём задействованы более 500 человек, отметила сегодня "Волгодонская правда.

Напомним, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич уточнил, что пожар возник в результате падения обломков трех беспилотников самолетного типа.

Некоторые жители Пролетарска покинули город из-за пожара на нефтебазе. Другие в местных чатах делятся советами, как постараться обезопасить себя от гари и дыма. Эколог Валерий Бриних отметил, что дым от такого пожара опасен для здоровья.

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