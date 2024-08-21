Пожар на нефтебазе в Пролетарске вынудил некоторых жителей покинуть город

21 августа 2024, 13:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Некоторые жители Пролетарска покинули город из-за пожара на нефтебазе, который продолжается больше трех суток, другие в местных чатах делятся советами, как постараться обезопасить себя от гари и дыма. Дым от такого пожара опасен для здоровья, указал эколог Валерий Бриних.

Как писал "Кавказский узел", пожар на промышленных складах в Пролетарске продолжается четвертые сутки. При тушении пострадали 42 спасателя, 15 из них госпитализированы, сообщили сегодня врачи.

В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. К утру 20 августа площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. Он уточнил, что пожар возник в результате падения обломков трех беспилотников самолетного типа.

Паники в городе нет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Олеся, проживающая в центре Пролетарска. «В первые дни лично у меня была паника, я не знала, что делать. Говорили одно, успокаивали нас, а черные клубы дыма, которые я видела из окна, вгоняли в панику. Но в целом в городе все было спокойно, соседи не уехали и мы тоже остались. Запах гари чувствуется, когда ветер дует в нашу сторону. Это нас беспокоит больше всего в данный момент, дышать неприятно», - рассказала она.

Жительница Пролетарска Зинаида сообщила, что решила временно уехать к родным в областной центр. «Вчера [20 августа] над городом стоял густой черный дым и до сих пор горит нефтебаза. Мы сейчас у родных в Ростове-на-Дону, и из Западного района города дым виден. Если бы не маленькие дети, мы, может быть, остались бы в городе, но не хотели, чтобы они надышались этим воздухом", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нам сразу сказали, что опасного ничего нет, и эвакуация не требуется

По ее словам, чиновники убеждали, что эвакуация не требуется. "Нам сразу сказали, что опасного ничего нет, и эвакуация не требуется. Но мы решили подстраховаться и уехали. Мне кажется, желающих уехать много, но не у всех есть такая возможность. Особенно если в семье есть пожилые люди, их уговорить практически невозможно. Моя бабушка, например, осталась в Пролетарске, соседи за ней присматривают", - отметила Зинаида.

Жители Пролетарска в общих чатах делятся советами, как обезопасить себя от грязного воздуха, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Надежда. «Мы в общих чатах делимся всякими советами. Многие закрыли щели мокрыми тряпками в дверях и окнах, чтобы грязный воздух не попал в жилые помещения. Еще советуют часто делать уборку дома, чтобы не было пыли. Воду набираем на всякий случай, продуктов побольше купили», - сказала она.

Клубы дыма повисли над городом. Когда ветер, запах сильно чувствуется

Дом, где живет Надежда, находится в километре от нефтебазы. «Мы каждый день наблюдаем за пожаром, клубы дыма повисли над городом. Когда ветер, запах сильно чувствуется. Но пожарные нам объяснили, что никакой опасности, кроме этого неприятного запаха, нет. Уезжать никуда не планируем. Я помогаю в полевой кухне готовить еду для пожарных, спасателей, волонтеров. Поэтому точно никуда не уеду», - отметила она.

Друг пожарного Владислава Гончарова, который объявил сбор денег для пострадавших, рассказал о причинах его закрытия. «Угроз он не получал ни от кого. Был разговор с руководством, они ему объяснили всю ситуацию, как это выглядит со стороны. Они друг друга поняли и решили закрыть сбор. Был риск увольнения, но все обошлось», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что собранные средства будут направлены на лечение пострадавших в результате пожара.

19 августа спасатель МЧС из Ростова-на-Дону Владислав Гончаров открыл сбор средств для коллег, пострадавших при тушении пожара в Пролетарска. В тот же день он закрыл сбор, собрав больше 200 тысяч рублей, сообщило 161.ru.

Там может быть вся таблица Менделеева

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних. «Опасность для населения, как и в случае любых пожаров, - это задымление. В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева. Вред здоровью, конечно, есть, потому что сажа, оксиды, углероды и прочее очень вредны для здоровья», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если загрязнение атмосферного воздуха в норме, то эвакуация не требуется. «Все зависит от уровня загрязнения атмосферного воздуха. Это работа Роспотребнадзора. Если в норме, то эвакуация людей не требуется. Но проблема в том, что у нашего Роспотребнадзора обычно при любых проверках все в норме. Или результаты корректируются так, чтобы не было проблем у тех, кто виноват в создании проблемы. Если нет сплошной пелены, если солнце не стало красным из-за дыма в середине дня, если жители визуально этого не замечают, то, действительно, нет большой опасности», - отметил он.

Бриних также добавил, что только госведомства могут знать, какой объем топлива мог находиться на разрушенной нефтебазе. «Там могут быть любые цифры, потому что никто, кроме государственных структур, точно не знает, какой там был запас дизтоплива, сколько было резервуаров, сколько было в хранилищах, какие были емкости, насколько вкопаны в землю», - указал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.