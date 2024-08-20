20 августа 2024, 11:58

Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров

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Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске, который возник в результате падения обломков беспилотников, достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотника загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара медицинская помощь понадобилась 41 спасателю, 18 из них госпитализированы.

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. "Горит дизтопливо. Пожар тяжелый, но контролируемый", – привело сегодня его слова РИА "Новости".

Горнич уточнил, что пожар возник в результате падения обломков трех беспилотников. "Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных", – процитировало агентство главу района в другом сообщении.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 20 июля силы ПВО сбили 26 беспилотников, пытавшихся атаковать регион. В ночь на 9 июля в Ростовской области был сбит 21 беспилотник. 5 июля военные в Ростовской области обезвредили 10 дронов, запущенных со стороны Украины.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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