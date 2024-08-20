20 августа 2024, 02:24

Выросло число пострадавших при пожаре в Пролетарске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При тушении пожара, который возник на промышленном складе в Пролетарске после падения обломком беспилотного летательного аппарата, медицинская помощь понадобилась 41 спасателя, 18 из них госпитализированы, сообщил Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", около 01.00 мск 18 августа военные в Ростовской области сбили беспилотник, в результате падения его обломков загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. Вечером того же дня губернатор сообщил, что тушение пожара продолжается, на территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности. По данным на утро 19 августа при тушении пожара пострадали 18 человек, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

При тушении пожара на промышленном складе в Пролетарске пострадал 41 спасатель, сообщил в своем телеграм-канале вечером 19 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, госпитализация потребовалась 18 пожарным, пятеро из них находятся в реанимации.

Во время пожара произошла разгерметизация 11 резервуаров. К тушению огня привлечены 457 спасателей и 130 единиц техники, информирует телеграм-канал Mash.

Напомним, после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. Так, 3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

26 июля в результате падения обломков сбитых БПЛА были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района.

14 июня несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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