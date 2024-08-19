19 августа 2024, 14:05

18 человек пострадали при тушении пожара в Пролетарске

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При тушении пожара, начавшегося на промскладе в Пролетарске после падения обломков беспилотника, пострадали 18 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. 

Как писал "Кавказский узел", около 01.00 мск 18 августа военные в Ростовской области сбили беспилотник, и  результате падения его обломков загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. Вечером того же дня губернатор сообщил, что тушение пожара продолжается, на территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности.

На территории Пролетарского городского поселения с 00.00 мск 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила в своем телеграм-канале администрация Пролетарского района.

"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует", - говорится в публикации.

Представитель районной администрации сообщил, что при тушении пожара пострадали люди, информирует сегодня РИА Новости. По данным Пролетарской ЦРБ на 10 мск, пострадали 18 человек. "Пятеро — в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 — оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное", - цитирует агентство информацию районной администрации.

Напомним, после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. Так, 3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

26 июля в результате падения обломков сбитых БПЛА были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района.

14 июня несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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