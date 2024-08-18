Пожар в Пролетарске потушить пока не удалось

18 августа 2024, 21:07

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В Ростовской области продолжается тушение возникшего после атаки БПЛА пожара на промышленных складах в Пролетарске.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня около 01.00 мск на западе Ростовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит запущенный со стороны Украины беспилотник. Силы ПВО отразили на юго-востоке Ростовской области атаку беспилотника. В результате падения его обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В 05.35 мск из-за повторной атаки беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске было приостановлено.

К вечеру губернатор региона сообщил, что тушение пожара в Пролетарске продолжается. "Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда", - написал Василий Голубев в своем телеграм-канале в 20.03 мск.

По данным главы Ростовской области, на территории Пролетарского района был введен режим повышенной готовности. Специалисты утверждают, что угрозы жилым домам и соседним объектам нет.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 20 июля силы ПВО силы всего сбили 26 беспилотников, пытавшихся атаковать регион. В ночь на 9 июля в Ростовской области был сбит 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 дронов, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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