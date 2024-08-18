Склады с дизтопливом загорелись в Пролетарске в результате атаки беспилотника

18 августа 2024, 07:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате падения обломков беспилотника на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо, жертв и пострадавших нет, сообщили сегодня власти Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня около 01.00 мск на западе Ростовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит запущенный со стороны Украины беспилотник.

Силы ПВО отразили на юго-востоке Ростовской области атаку беспилотника. В результате падения его обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В 05.35 мск из-за повторной атаки беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске было приостановлено, написал сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение", – отметил он позже в другом сообщении.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 20 июля силы ПВО силы всего сбили 26 беспилотников, пытавшихся атаковать регион. В ночь на 9 июля в Ростовской области был сбит 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 дронов, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.