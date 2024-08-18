Беспилотник сбит на западе Ростовской области

18 августа 2024, 02:22

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ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Ростовской области, сообщил сегодня губернатор Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. 14 августа около 07.00 мск на западе Ростовской области был сбит беспилотник.

Сегодня около 01.00 мск на западе Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами", - написал он.

Напомним, 26 июля в результате падения обломков сбитых БПЛА были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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