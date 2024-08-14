Беспилотник сбит в Ростовской области

14 августа 2024, 08:16

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Военные сбили беспилотник в Ростовской области, сообщил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. Так, 3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня около 7 мск на западе Ростовской области военные сбили "вражеский БПЛА", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев. "По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - говорится в публикации.

Напомним, 26 июля в результате падения обломков сбитых БПЛА были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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