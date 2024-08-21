Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске выросло до 42

21 августа 2024, 11:21

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42 спасателя пострадали при тушении пожара на промышленных складах в Пролетарске, 15 из них госпитализированы, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 41 спасателю, пострадавшему при тушении пожара, потребовалась медицинская помощь, 18 из них были госпитализированы. По данным губернатора, 20 августа в больницах оставались 13 пострадавших пожарных.

В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. К утру 20 августа площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. Он уточнил, что пожар возник в результате падения обломков трех беспилотников самолетного типа.

Число пострадавших в Пролетарске выросло до 42, все они – пожарные, сообщил представитель медицинских служб. "Всего пострадали 42 человека, из них 15 госпитализированы", - сказал он.

По его словам, 27 человек находятся на амбулаторном лечении, двое в медучреждениях Пролетарского района, семь - в больницах Ростова-на-Дону, еще шесть – в больницах Санкт-Петербурга, пишет сегодня ТАСС.

Губернатор Ростовской области, по состоянию на 11.18 мск, не опубликовал в своем телеграм-канале новую информацию о ситуации в Пролетарске.

Напомним, после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. Так, 3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

26 июля в результате падения обломков сбитых БПЛА были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района.

14 июня несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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