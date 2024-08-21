13 пострадавших при тушении пожара в Пролетарске остаются в больницах

21 августа 2024, 07:03

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В больницах остаются 13 спасателей, пострадавших при тушении пожара на промплощадке в Пролетарске, сообщил губернатор Ростовской области. К тушению пожара, который продолжается трое суток, привлечены самолеты и пожарные поезда.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотника загорелось дизтопливо на территории промышленных складов в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. 41 спасателю, пострадавшему при тушении пожара, потребовалась медицинская помощь, 18 из них были госпитализированы.

К утру 20 августа площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщил глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич. Он уточнил, что пожар возник в результате падения обломков трех беспилотников самолетного типа.

В стационарах Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга остаются 13 пожарных, пострадавших при тушении пожара в Пролетарске, остальным спасателям оказана амбулаторная помощь, сообщил вечером 20 августа в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Чтобы организовать круглосуточную посменную работу и отдых спасателей, для них в Пролетарске развёрнут пункт временного размещения. Организовано дежурство медиков", - написал он.

По его данным, подачу воды к месту тушения пожара обеспечивают два пожарных поезда, "а также пять магистральных линий к ним и водоёму, откуда поступает вода".

"Чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара поблизости, вокруг промплощадки созданы дополнительные минерализованные полосы. Также на прилегающую территорию сегодня проведено два сброса воды самолетами Ил-76 МЧС. […] Угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует", - говорится в публикации.

Напомним, после начала военной операции России на Украине беспилотники регулярно атакуют Ростовскую область. Так, 3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

26 июля в результате падения обломков сбитых БПЛА были повреждены строения на частных подворьях в селе Несветай Мясниковского района.

14 июня несколько населенных пунктов в Морозовском районе остались без электричества в результате атаки дронов. 6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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