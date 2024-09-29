Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s

29 сентября 2024, 08:11

Власти уточнили число сбитых в Ростовской области дронов

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили над Ростовской областью 18 беспилотников, отчитались власти.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили четыре беспилотника в Азовском районе.

Минувшей ночью силы ПВО обезвредили над Ростовской областью 18 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В том числе пять дронов обезврежены в юго-западной части региона и 13 – в Миллеровском районе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По оперативной информации пострадавших и разрушений на земле нет", – уточнил он.

Напомним, после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 9 июля силы ПВО обезвредили в регионе 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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Примечание:

"Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области", "Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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