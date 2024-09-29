Власти уточнили число сбитых в Ростовской области дронов

29 сентября 2024, 08:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили над Ростовской областью 18 беспилотников, отчитались власти.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили четыре беспилотника в Азовском районе.

Минувшей ночью силы ПВО обезвредили над Ростовской областью 18 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В том числе пять дронов обезврежены в юго-западной части региона и 13 – в Миллеровском районе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По оперативной информации пострадавших и разрушений на земле нет", – уточнил он.

Напомним, после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 9 июля силы ПВО обезвредили в регионе 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.