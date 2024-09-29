29 сентября 2024, 01:57

Четыре беспилотника сбиты в Азовском районе

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Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Азовском районе, возникший ландшафтный пожар потушен, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 27 сентября в районе Новошахтинска Ростовской области уничтожено семь беспилотников, в поле загорелась сухая трава. 24 сентября в Таганроге загорелся склад лесоматериалов после падения беспилотника. Пожар потушили в тот же день.

Беспилотники атаковали Азовский район Ростовской области, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев

"В Азовском районе силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. После падения обломков одного из них загорелась сухая трава. Выехавшие на место ландшафтного пожара спасательные подразделения оперативно потушили возгорание. Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным данным, нет",  - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним также, в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе Ростовской области был сбит беспилотник, в результате падения его обломков возник ландшафтный пожар. Минобороны сообщило, что в Ростовской области в ночь на 22 сентября обезврежены четыре летательных аппарата. В ночь на 23 сентября в районе Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника, в месте их падения возник ландшафтный пожар, сообщил губернатор Ростовской области.

Утром 28 августа в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Тушение пожара ведется круглосуточно, сообщил 29 августа глава района. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, заверил он, объявив при этом о введении режима повышенной готовности. Спасатели спустя неделю локализовали пожар на нефтебазе в Каменском районе.

В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен 2 сентября.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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