27 сентября 2024, 07:07

Беспилотники атаковали Новошахтинск

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Под городом Новошахтинск Ростовской области уничтожено семь беспилотников, в поле загорелась сухая трава.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 24 сентября в Таганроге загорелся после падения беспилотника. Пожар потушили в тот же день

В ночь на сегодня, 27 сентября, под Новошахтинском было сбито семь беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате падения обломков дронов в поле загорелась трава, огонь оперативно потушили.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Напомним также, в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе Ростовской области был сбит беспилотник, в результате падения его обломков возник ландшафтный пожар. Минобороны сообщило, что в Ростовской области в ночь на 22 сентября обезврежены четыре летательных аппарата. В ночь на 23 сентября в районе  Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника, в месте их падения возник ландшафтный пожар, сообщил губернатор Ростовской области.

Утром 28 августа в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Тушение пожара ведется круглосуточно, сообщил 29 августа глава района. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, заверил он, объявив при этом о введении режима повышенной готовности. Спасатели спустя неделю локализовали пожар на нефтебазе в Каменском районе.

В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен 2 сентября.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 сентября 2024, 08:03

  • Тимур Бажаев отпущен из СИЗО

    Следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста сына предпринимателя из Чечни, задержанного после драки с полицейским.

27 сентября 2024, 06:10

27 сентября 2024, 05:18

27 сентября 2024, 04:19

  • Фамиль Халилов заявил в суде о фальсификации дела

    Критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, обвиненный по делу о наркотиках, сообщил суду, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме. Халилов также пожаловался суду, что в СИЗО ему не обеспечен уход в связи с инвалидностью. 

27 сентября 2024, 03:20

  • Военный из Калмыкии убит на Украине

    Дмитрий Погадаев из поселка Улан-Эрге убит на Украине, сообщила администрация Яшкульского района. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 93 военнослужащих из Калмыкии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи