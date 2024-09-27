Беспилотники атаковали Новошахтинск

27 сентября 2024, 07:07

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Под городом Новошахтинск Ростовской области уничтожено семь беспилотников, в поле загорелась сухая трава.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 24 сентября в Таганроге загорелся после падения беспилотника. Пожар потушили в тот же день

В ночь на сегодня, 27 сентября, под Новошахтинском было сбито семь беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате падения обломков дронов в поле загорелась трава, огонь оперативно потушили.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Напомним также, в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе Ростовской области был сбит беспилотник, в результате падения его обломков возник ландшафтный пожар. Минобороны сообщило, что в Ростовской области в ночь на 22 сентября обезврежены четыре летательных аппарата. В ночь на 23 сентября в районе Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника, в месте их падения возник ландшафтный пожар, сообщил губернатор Ростовской области.

Утром 28 августа в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Тушение пожара ведется круглосуточно, сообщил 29 августа глава района. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, заверил он, объявив при этом о введении режима повышенной готовности. Спасатели спустя неделю локализовали пожар на нефтебазе в Каменском районе.

В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен 2 сентября.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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