Сбитый беспилотник, фото: пресс-служба губернатора Ростовской области, https://www.donland.ru/activity/8/

22 сентября 2024, 08:32

Два региона юга России подверглись атакам беспилотников

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Минувшей ночью один запущенный со стороны Украины беспилотник обезврежен в Астраханской области, еще четыре летательных аппарата обезврежены в Ростовской области, отчиталось Минобороны.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью в Миллеровском районе Ростовской области был сбит беспилотник, в результате падения его осколков возник ландшафтный пожар.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили один запущенный со стороны Украины беспилотник над территорией Астраханской области, четыре – над территорией Ростовской области и шесть над акваторией Азовского моря, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

Напомним, после начала военной операции на Украине территории регионов юга России регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен 2 сентября.

Астраханская область подвергалась атакам беспилотников, 8 июня и 9 июля. 22 июля Минобороны отчиталось, что силы ПВО обезвредили пять беспилотников, пытавшихся атаковать Ахтубинский район Астраханской области. Жители района пожаловались в соцсети на плохую работу системы оповещения о чрезвычайной ситуации.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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