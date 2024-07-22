22 июля 2024, 09:32

Пять дронов сбито в Астраханской области

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Силы противовоздушной обороны обезвредили пять беспилотников, пытавшихся атаковать Ахтубинский район, отчитались власти. Жители района пожаловались в соцсети на плохую работу системы оповещения о чрезвычайной ситуации.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Астраханской области пять беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Атака была совершена около 07.00 мск, сообщило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

Атаке подверглась северная часть Астраханской области, написал сегодня в своем телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Беспилотники атаковали Ахтубинский район, сообщил глава района Владимир Михед в своем телеграм-канале, на который подписаны 1090 пользователей. Этот пост на 09.30 мск набрал 48 отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"Владимир Васильевич, в городе сирену включат? Надо максимально привлечь внимание, многие не знают", – написала Ольга Алехина.

Позже она добавила, что сирена включена.

"Не везде слышно сирену, когда планово проверяли район 4-й школы тоже слышал, сейчас не очень", – отметил Виктор Коновалов.

"На Спутнике ничего не слышно было", – пожаловалась alina.m.

"В районе 8-го магазина тоже тишина", – указала Ника.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня массовой атаке беспилотников подверглась Ростовская область, Минобороны отчиталось о 47 сбитых беспилотниках. На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после того, как его попытались атаковать беспилотники. Местные жители рассказали, что завод пытались атаковать не менее семи дронов.

Напомним, Астраханская область подверглась массированной атаке беспилотников 9 июля, три дрона над территорией региона также были обезврежены 8 июля.

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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