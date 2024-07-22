Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников

22 июля 2024, 08:06

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Сегодня ночью силы противовоздушной обороны обезвредили 47 беспилотников, атаковавших Ростовскую область, отчиталось Минобороны. Беспилотники пытались атаковать в том числе аэродром в Морозовске, сообщили источники.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью отразили массовую атаку беспилотников на Ростовскую область.

Перехвачено и уничтожено 47 беспилотников, запущенных со стороны Украины, отчиталось министерство в своем телеграм-канале.

Атаке беспилотников около 04.00 мск подвергся Морозовск. Местные жители утверждают, что речь идет об атаке как минимум восьми беспилотников, сообщил сегодня телеграм-канал "Осторожно, новости".

К посту прикреплено видео, на кадрах которого показан взрыв. "Куда-то попали. В цистерну, наверное, попали", – сказал автор ролика.

Другой местный житель снял на видео беспилотники, направлявшиеся в сторону аэродрома в Морозовске, сообщил сегодня паблик "Это Ростов! Новости" в соцсети "ВКонтакте". К публикации прикреплено видео, на котором показаны пролетающие один за другим беспилотники.

Этот пост в паблике "Это Ростов! Новости", на который подписаны почти 869 тысяч пользователей, на 08.05 мск набрал около 38 тысяч просмотров и 42 комментария. Часть их авторов подтвердила атаку беспилотников на Морозовск.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня ночью беспилотники также атаковали Краснодарский край. Силы ПВО обезвредили близ Туапсе восемь беспилотников.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 9 июля силы ПВО обезвредили в регионе 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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