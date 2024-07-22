22 июля 2024, 06:22

Беспилотники атаковали Краснодарский край

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Силы противовоздушной обороны обезвредили близ Туапсе восемь беспилотников, отчитались власти.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников близ Туапсе сегодня в период с 03.17 мск до 04.20 мск.

"Повреждений и пострадавших нет", – отметил оперативный штаб в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. Так, в ночь на 6 июля беспилотники атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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