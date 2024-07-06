Беспилотник. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s

06 июля 2024, 05:13

Беспилотники атаковали Краснодарский край

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беспилотники, запущенные со стороны Украине, атаковали минувшей ночью гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах, сообщили власти.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, минувшей ночью гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах подверглись атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины.

В Ейске средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, в результате падения их обломком незначительно повреждена вышка связи. Атака беспилотников также отражена в станице Павловской. После падения фрагментов беспилотника на нефтебазе загорелись резервуары по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки беспилотников также загорелся резервуар с топливом, сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил оперштаб.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников.

3 июля Минобороны отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров во время ночной атаки на Новороссийск.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 июля 2024, 04:19

  • США перенесли на неопределенный срок военные учения с Грузией

    Министерство обороны США перенесло на неопределенный срок проведение военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner) в Грузии из-за пересмотра стратегических отношений. При этом Пентагон подчеркнул, что сотрудничество с вооруженными силами Грузии не прекращается. Минобороны Грузии, в свою очередь, выразило сожаление в связи с переносом учений.

06 июля 2024, 03:20

  • Трое жителей Дагестана подозреваются в переделке и продаже оружия

    В Дагестане задержаны трое местных жителей, которые переделали охолощенный пистолет под стрельбу боевыми патронами и продали его. При обыске в их автомобиле найдены еще два таких пистолета. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении и обороту оружия.

06 июля 2024, 02:21

06 июля 2024, 01:22

06 июля 2024, 00:23

  • Боец из Дагестана убит в военной операции

    Гасангаджи Юсупов убит в боевых действиях, сообщила администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 935 бойцов из Дагестана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи