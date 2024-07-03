03 июля 2024, 08:47

Два безэкипажных катера уничтожены под Новороссийском

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Минобороны России отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров во время ночной атаки на Новороссийск.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью на Новороссийск была совершена атака безэкипажных катеров. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале в 04.22 мск об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров.

В течение прошедшей ночи пресечены атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по нескольким регионам России -  над территориями Белгородской, и Московской областей. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска, говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале военного ведомства.

О потерях и разрушениях в результате атаки не сообщается.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 17 мая военные сбили 10 беспилотников в Новороссийске. В результате атаки, по данным мэрии, повреждены 12 частных домов и 17 квартир в многоквартирных домах.

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"Беспилотник сбит над Армавиром", "Обломки беспилотника найдены в Волгоградской области", "Беспилотники сбиты в районе Геленджика".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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