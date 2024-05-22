Дома и квартиры 80 жителей Новороссийска повреждены в результате атаки беспилотников

22 мая 2024, 11:53

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В результате атаки беспилотников повреждены 12 частных домов и 17 квартир, в которых живут 80 человек, сообщила мэрия Новороссийска, пообещав пострадавшим помощь в восстановлении жилья.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 мая военные сбили 10 беспилотников, направленных со стороны Украины на "гражданские объекты на территории Новороссийска", сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате падения дронов "возникли локальные возгорания".

Представители администрации Новороссийска зафиксировали ущерб, причиненный жилым домам в результате атаки беспилотников, произошедшей 17 мая, сообщил сотрудник пресс-службы мэрии.

"Частых домовладений пострадало 12, квартир в многоквартирных домах - 17. Всего проживает в этих домах и квартирах 80 человек", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Представитель властей добавил, что администрация Новороссийска окажет жильцам необходимую помощь в восстановлении, пишет агентство.

Напомним, 19 мая военные уничтожили и перехватили в Краснодарском крае 57 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны.

Нефтезавод в Славянске-на-Кубани, на территорию которого 19 мая упали шесть беспилотников, приостановил работу.

9 мая нефтебаза под Анапой также была атакована беспилотниками. По данным властей, военные сбили шесть дронов, на нефтебазе были повреждены несколько резервуаров и произошел пожар.

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