Работа Славянского нефтезавода остановлена после атаки дронов

19 мая 2024, 12:59

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Нефтезавод в Славянске-на-Кубани, на территорию которого упали шесть беспилотников, приостановил работу.

Как писал "Кавказский узел", один из сбитых сегодня беспилотников упал на территорию нефтеперерабатывающего района в Славянске-на-Кубани, еще один - в станице Кущевской, сообщил оперштаб Кубани.

Сегодня ночью военные уничтожили и перехватили в Краснодарском крае 57 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило Минобороны.

Нефтезавод приостановил работу после атаки беспилотников, сообщил "Интерфаксу" директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев. "Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства", - сообщил он.

По словам Труднева, пока нет ясности, когда завод возобновит работу, пишет агентство.

На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Славянского района Роман Синяговский.

"Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в х. Трудобеликовский. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Напомним, Славянский нефтезавод и ранее подвергался атакам беспилотников. Так, 27 апреля после атаки беспилотников на заводе произошел пожар, была повреждена сепаративная установка. Нефтезавод, в который попали десять беспилотников, частично приостановил работу.

17 марта при атаке беспилотников на нефтезавод в Славянске-на-Кубани один человек погиб. Атмосферный и вакуумный блоки оказались повреждены, это привело к нарушению производственного процесса, сообщило руководство завода.

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