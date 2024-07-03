Мэр Новороссийска сообщил об атаке безэкипажных катеров на город

03 июля 2024, 03:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил сегодня в "телеграм" мэр города Андрей Кравченко, который призвал жителей не подходить к берегу моря.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сегодня ночью около 03.00 мск сообщил в своем телеграм-канале, что в городе "отражают атаку безэкипажных катеров".

Кравченко призвал жителей Новороссийска не находиться "на открытом пространстве около моря", а также напомнил, что недопустимо снимать и выкладывать фото и видео средств защиты города, работы специальных и оперативных служб.

Чуть позже Кравченко сообщил, что в районе набережной от улицы Исаева до Алексино (городской пляж) движение ограничено.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 17 мая военные сбили 10 беспилотников в Новороссийске. В результате атаки повреждены 12 частных домов и 17 квартир в многоквартирных домах, сообщила мэрия.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.