03 июля 2024, 03:27

Мэр Новороссийска сообщил об атаке безэкипажных катеров на город

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В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил сегодня в "телеграм" мэр города Андрей Кравченко, который призвал жителей не подходить к берегу моря.

Скриншот публикации в телеграм-канале главы Новороссийска. https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9096Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сегодня ночью около 03.00 мск сообщил в своем телеграм-канале, что в городе "отражают атаку безэкипажных катеров".

Кравченко призвал жителей Новороссийска не находиться "на открытом пространстве около моря", а также напомнил, что недопустимо снимать и выкладывать фото и видео средств защиты города, работы специальных и оперативных служб.

Чуть позже Кравченко сообщил, что в районе набережной от улицы Исаева до Алексино (городской пляж) движение ограничено.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 17 мая военные сбили 10 беспилотников в Новороссийске. В результате атаки повреждены 12 частных домов и 17 квартир в многоквартирных домах, сообщила мэрия.

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Примечание:

"Беспилотник сбит над Армавиром", "Обломки беспилотника найдены в Волгоградской области", "Беспилотники сбиты в районе Геленджика".

Автор: "Кавказский узел"

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