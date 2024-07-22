Пожар произошел на нефтезаводе в Туапсе после атаки беспилотников

22 июля 2024, 08:45

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На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после того, как его попытались атаковать беспилотники, сообщили власти. Местные жители рассказали в соцсети, что завод пытались атаковать не менее семи беспилотников.

Как информировал "Кавказский узел", власти сегодня отчитались, что силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили близ Тупсе восемь беспилотников.

Сегодня рано утром в результате атаки беспилотников возник пожар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Площадь пожара составила 50 квадратных метров, в его тушении принял участие 91 человек, была задействована 31 единица техники, сообщил в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В другом сообщении оперштаб отчитался, что пожар на НПЗ потушен.

Беспилотники атаковали Туапсе около 03.30 мск, сообщил местный житель в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Мой Туапсе", на который подписаны более 45 тысяч пользователей. На 08.45 мск эта запись набрала около 234 отметки с реакцией пользователей и 228 комментариев.

"Первый взрыв был в 01.30 [мск], я проснулась. И мои знакомые в Краснодаре тоже проснулись в этом время от взрыва. Но он был очень тихий по сравнению с тем, что было дальше", – написала Саша Демидова.

"Проснулась в 03.38 [мск]. Три взрыва хороших слышала", – отметила Анна Полякова.

"11 сбили, а один вроде попал в нефтезавод?" – поинтересовалась Iren.

"Iren, всего было семь. И седьмой попал. Всю ночь считала и слушала. Живу напротив. Видела как летел седьмой, который не смогли сбить и как он упал. Слава богу в бочку не попал", – ответила ей Евгения Павлова.

Напомним, сегодня ночью силы ПВО обезвредили 47 беспилотников, атаковавших Ростовскую область. Местные жители рассказали в сети, что беспилотники пытались атаковать в том числе аэродром в Морозовске.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников. 6 июля беспилотники атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.

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