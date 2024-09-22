Василий Голубев сообщил о сбитом в Миллеровском районе беспилотнике

22 сентября 2024, 03:55

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В Миллеровском районе Ростовской области сбит БПЛА, из-за падения осколков начался ландшафтный пожар, сообщил Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников. 15 сентября глава области Василий Голубев сообщил о сбитом на западе региона беспилотнике.

В Миллеровском районе Ростовской области сбит беспилотный летательный аппарат, это произошло около 02.00 мск сегодня, 22 сентября, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

По его словам, из-за падения обломком загорелась сухая растительность, на место пожара выехали пожарные. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил Голубев.

Напомним, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 2 сентября стало известно, что пожар потушен.

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