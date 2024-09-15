Беспилотник сбит над Ростовской областью

15 сентября 2024, 00:40

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На западе Ростовской области силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил глава региона Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников. 28 августа ночью в Ростовской области были сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев. В результате атаки произошел пожар на топливном складе.

На западе Ростовской области силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат, сообщил 14 сентября около 23.00 глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Голубев отметил также, что, по предварительным данным, пострадавших и поврежденных объектов нет.

Напомним, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 2 сентября стало известно, что пожар потушен.

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