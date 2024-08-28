Пожар на топливном складе в Каменске-Шахтинском. 28 августа 2024 г. Скриншот видео https://www.rbc.ru/politics/28/08/2024/66cec2b69a7947fbdfa9c7b2?from=story_61ee7c0f9a7947051824f535

28 августа 2024, 09:33

Пожар на топливном складе произошел в Каменске-Шахтинском после атаки дрона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотника произошел пожар на топливном складе, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников. Сегодня около 03.00 мск в Ростовской области были сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев.

В Каменском районе в результате атаки беспилотника произошел пожар на топливном складе, сообщил в 08.40 мск Василий Голубев.

"Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует", - написал он в своем телеграм-канале.

Видео пожара опубликовало сегодня издание 161.ru. Читатель издания сообщил, что сделал видеозапись сегодня ночью около Каменска-Шахтинского.

"Нефтебаза горит, цистерны видно", - привело его слова издание. На кадрах видео, снятого из салона движущегося автомобиля, виден масштабный пожар.

Напомним, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 27 августа, на девятые сутки пожара, власти рекомендовали жителям города носить увлажненные маски.

3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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