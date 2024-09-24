Склад загорелся в Таганроге после падения беспилотника

24 сентября 2024, 14:43

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Беспилотник упал в промзоне Таганрога, загорелся склад лесоматериалов. Пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля, сообщил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе Ростовской области был сбит беспилотник, в результате падения его осколков возник ландшафтный пожар. Минобороны сообщило, что в Ростовской области в ночь на 22 сентября обезврежены четыре летательных аппарата. В ночь на 23 сентября три беспилотника были сбиты в районе Каменска-Шахтинского сбиты три беспилотника, в месте их падения возник ландшафтный пожар, сообщил губернатор Ростовской области.

О возгорании из-за атаки беспилотника сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов", - сообщил он сегодня в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. "Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 кв. метров. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет", = ьуточнил губернатор.

Издание 161.ru сообщило, что возгорание произошло на Николаевском шоссе, опубликовав видео с места происшествия. На видеозаписи густой черный дым валит из здания, расположенного близ дороги.

На другой видеозаписи виден автомобиль, в передней части которого полыхает огонь. "Как рассказывает очевидец, автомобиль начал полыхать у него на глазах — скорее всего, в авто попал один из обломков", - говорится в публикации.

Минобороны России к 14.25 мск в своем Telegram-канале не прокомментировало случившееся в Таганроге.

Напомним, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен 2 сентября.

Утром 28 августа в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Тушение пожара ведется круглосуточно, сообщил 29 августа глава района. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, заверил он, объявив при этом о введении режима повышенной готовности. Спасатели спустя неделю локализовали пожар на нефтебазе в Каменском районе.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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