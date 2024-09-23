Три беспилотника сбиты около Каменска-Шахтинского

23 сентября 2024, 02:51

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В районе Каменска-Шахтинского сбиты три беспилотника, в месте их падения возник ландшафтный пожар, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе Ростовской области был сбит беспилотник, в результате падения его осколков возник ландшафтный пожар. Минобороны сообщило, что в Ростовской области в ночь на 22 сентября обезврежены четыре летательных аппарата.

О сбитых беспилотниках сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив 3 БПЛА. В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности. К месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен 2 сентября.

Утром 28 августа в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Тушение пожара ведется круглосуточно, сообщил 29 августа глава района. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, заверил он, объявив при этом о введении режима повышенной готовности. Спасатели спустя неделю локализовали пожар на нефтебазе в Каменском районе.

Напомним, 3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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