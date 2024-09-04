04 сентября 2024, 14:10

Локализован пожар на нефтебазе в Каменском районе

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Спасатели спустя неделю локализовали пожар на нефтебазе в Каменском районе, которая загорелась после атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", утром 28 августа в результате атаки беспилотника начался пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области. Тушение пожара ведется круглосуточно, сообщил 29 августа глава района. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, заверил он, объявив при этом о введении режима повышенной готовности.

Пожар на топливном складе локализован, сообщил глава Каменского района Владимир Савин. "Пожар локализован на данном объекте", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

Напомним, 3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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