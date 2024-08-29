Власти ввели режим повышенной готовности в Каменском районе в связи с пожаром на нефтебазе

29 августа 2024, 18:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тушение пожара на нефтебазе в Каменском районе, которая загорелась после атаки беспилотников, ведется круглосуточно, пожарные обеспечены местами отдыха, водой и питанием, сообщил глава района. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, заверил он, объявив при этом о введении режима повышенной готовности.

Как писал "Кавказский узел", пожар на нефтекомбинате "Атлас" в Ростовской области, которая загорелась утром 28 августа после атаки беспилотников, за день не потушен, это вызывает опасения у жителей близлежащих населенных пунктов, особенно у родителей школьников, указали пользователи Telegram.

В Каменском районе в связи с пожаром "на участке топливного склада в результате атаки БПЛА" в Каменском районе введен режим повышенной готовности, сообщил глава Каменского района Владимир Савин. "Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно. <... > Организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов. Для участников тушения организовано трехразовое питание, оборудованы места отдыха", - проинформировал глава района в своем Telegram-канале.

По его словам, "ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет".

Как следует из видео, которое опубликовал сегодня в своем Telegram-канале "Блокнот Ростов-на-Дону", пожар по-прежнему сильный, валит густой черный дым, видны высокие языки пламени.

Напомним, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 26 августа, на фоне полыхающего вторую неделю пожара, власти рекомендовали жителям города носить увлажненные маски.

3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.