Пожар на нефтебазе в Каменском районе. Скриншот видео от 29 августа 2024 г. https://t.me/bloknot_rostov/31215

29 августа 2024, 18:03

Власти ввели режим повышенной готовности в Каменском районе в связи с пожаром на нефтебазе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тушение пожара на нефтебазе в Каменском районе, которая загорелась после атаки беспилотников, ведется круглосуточно, пожарные обеспечены местами отдыха, водой и питанием, сообщил глава района. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, заверил он, объявив при этом о введении режима повышенной готовности.

Как писал "Кавказский узел", пожар на нефтекомбинате "Атлас" в Ростовской области, которая загорелась утром 28 августа после атаки беспилотников, за день не потушен, это вызывает опасения у жителей близлежащих населенных пунктов, особенно у родителей школьников, указали пользователи Telegram.

В Каменском районе в связи с пожаром "на участке топливного склада в результате атаки БПЛА" в Каменском районе введен режим повышенной готовности, сообщил глава Каменского района Владимир Савин. "Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно. <... > Организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов. Для участников тушения организовано трехразовое питание, оборудованы места отдыха", - проинформировал глава района в своем Telegram-канале.

По его словам, "ситуация под контролем, угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты нет".

Как следует из видео, которое опубликовал сегодня в своем Telegram-канале "Блокнот Ростов-на-Дону", пожар по-прежнему сильный, валит густой черный дым, видны высокие языки пламени.

Напомним, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 26 августа, на фоне полыхающего вторую неделю пожара, власти рекомендовали жителям города носить увлажненные маски.

3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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