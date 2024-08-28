Пожар на нефтебазе в Каменском районе встревожил местных жителей

28 августа 2024, 21:10

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Пожар на нефтекомбинате "Атлас" в Ростовской области после атаки беспилотников за день не потушен, это вызывает опасения у жителей близлежащих населенных пунктов, особенно у родителей школьников, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников. Сегодня около 03.00 мск в Ростовской области были сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев. В результате атаки беспилотника загорелся топливный склад, сообщил он.

Возгорание на каменском комбинате "Атлас" видно с трассы M-4. Так, на видеозаписи, которая как утверждается сделана на трассе М-4, виден высокий столб черного дыма и огонь, следует из видео, которое опубликовала сегодня Baza.

Сотрудники полиции не пропустили журналистов "Блокнот Ростов" к зданию горящей нефтебазы - комбината «Атлас» в Каменском районе. Проезд к предприятию перекрыт сотрудниками полиции. "Это стратегический объект, разрешения никто вам не даст", - приводятся в публикации слова сотрудника полиции.

К 21.10 мск власти не сообщали о ходе тушения возгорания на нефтебазе в Ростовской области - губернатор Голубев в своих соцсетях отчитывается о визите в Москву, власти Каменска-Шахтинского и Каменского района также не сообщают о ходе тушения пожара.

Пользователей соцсетей обеспокоила ситуация с очередным пожаром на нефтебазе в Ростовской области.

"Угрозы нет, но выгорит все, как и в Пролетарском районе. Полыхает ого-го", - написал пользователь, использующий вместо никнейма смайл "улыбка" в комментариях к посту Голубева.

"Вблизи находится школа в 400-500 метров, как нам детей отдавать в школу?" - возмутился Игорь.

"Я являюсь директором Астаховской школы, которая находится в посёлке Молодёжный. Расстояние от школы до нефтебазы 2км. Никакой угрозы школе нет. Работаем в штатном режиме", - заявил Алексей.

Как следует из данных на сервисе "Яндекс. Карты", расстояние от нефтебазы до школы, расположенной по улице Достоевского 12, в поселке Молодежный - 1,55 километра. Жилых домов вблизи нефтебазы нет.

"Ну всё как обычно, воздух хороший, пострадавших нет, за исключением что после сбития дронов горит нефтебаза, а так всё ок", - прокомментировал Дмитрий К.

Пользователя Александру Воробьеву возмутило молчание властей. "Складывается впечатление,что область скрывает от Москвы,что у нас происходит…две нефтебазы горит", - подчеркнула она, отметив, что пожар в Пролетарске все еще не потушен. "Почему не наказывают собственников таких объектов,за то что нет защиты от Бпла? Дешевле сетки эти поставить,чем потом тушить такие пожары и рисковать жизнью и здоровьем спасателей и пожарных!", - подчеркнула она.

На 21.10 мск публикация в Telegram-канале губернатораРостовской области, на который подписаны более 82 тысяч пользователей, набрала 140 комментариев.

Комбинат "Атлас", который специализируется на хранении нефтепродуктов, введен в эксплуатацию 19 марта 1963 года, в 2019 году началась его реконструкция. "Вместо подземных резервуаров появились огромные наземные. Был демонтирован старый парк резервуаров и построен новый наземный", - сообщала каменская газета "Земля" 19 марта 2023 года.

"В августе 2020 года на базе комбината прошли совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках учений «Кавказ-2020». В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывались три способа – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный", - указано в публикации.

Напомним, в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. 26 августа, на фоне полыхающего вторую неделю пожара, власти рекомендовали жителям города носить увлажненные маски.

3 августа после атаки беспилотников произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

6 июня на нефтезаводе в Новошахтинске произошел пожар после атаки дронов. Атака беспилотников на этот завод стала третьей с начала военной операции.

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