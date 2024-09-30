Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров

30 сентября 2024, 14:24

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Природный пожар в Ростовской области, начавшийся после падения сбитого беспилотника, распространился на площади в 190 гектаров.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября в Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался природный пожар. К тушению был привлечен вертолет, однако к вечеру площадь пожара выросла до 82 гектаров.

На территории лесничества в Селивановском сельском поселении введен режим ЧС. В хуторе Варламовка жилой дом поврежден огнем лесного пожара, сообщил 29 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Площадь пожара в Милютинском районе увеличилась до 190 гектаров, сообщил представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.

"Общая площадь пожара составляет 190 гектаров. Пожар распространяется в западном направлении, угрозу населенным пунктам еще не снимали", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

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