30 сентября 2024, 14:24

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров

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Природный пожар в Ростовской области, начавшийся после падения сбитого беспилотника, распространился на площади в 190 гектаров.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября в Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался природный пожар. К тушению был привлечен вертолет, однако к вечеру площадь пожара выросла до 82 гектаров.

На территории лесничества в Селивановском сельском поселении введен режим ЧС. В хуторе Варламовка жилой дом поврежден огнем лесного пожара, сообщил 29 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Площадь пожара в Милютинском районе увеличилась до 190 гектаров, сообщил представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.

"Общая площадь пожара составляет 190 гектаров. Пожар распространяется в западном направлении, угрозу населенным пунктам еще не снимали", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

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Примечание:

"Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области", "Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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