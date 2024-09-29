29 сентября 2024, 22:13

Площадь природного пожара в Ростовской области увеличилась

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Природный пожар, начавшийся после падения сбитого беспилотника в Ростовской области сегодня ночью, продолжает бушевать на 82 гектарах. Огонь уже добрался до населенного пункта и жилой зоны.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Ростовской области были сбиты 18 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался природный пожар. В первой половине дня его площадь достигла 20 гектаров, к тушению был привлечен вертолет. В расположенном рядом хуторе Варламовка огнем повреждены жилой дом и хозпостройка.

На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14.00 мск введен режим ЧС.

Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области увеличилась с 20 до 82 гектаров, передает ТАСС со ссылкой на департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу.

"Площадь пожара - 82 га, горит сухая растительность и лесные насаждения. Угроза населенному пункту Варламовка", - отметил представитель ведомства.

Напомним также, в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе также был сбит беспилотник, в результате падения его обломков возник ландшафтный пожар. В ночь на 23 сентября около Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника, в месте их падения также возник ландшафтный пожар.

В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен лишь 2 сентября.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Примечание:

"Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Ракета сбита в Ростовской области", "Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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