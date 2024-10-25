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08:54, 25 октября 2024

Военные сбили воздушный шар над Ростовской областью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области уничтожен воздушный шар, запущенный со стороны Украины, над Азовским морем сбиты три беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 23 октября силы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА в районе Новошахтинска.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники самолетного типа и малоразмерный воздушный шар, запущенные со стороны Украины, сообщило Минобороны.

"Перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Первые сообщения о том, что ВСУ используют воздушные шары, начиненные взрывчаткой или средствами разведки, появились в апреле 2024 года, пишет сегодня "Коммерсант".

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Автор: "Кавказский узел"

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